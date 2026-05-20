記事ポイント株式会社グローバル・デイリー（DACグループ）が、中華圏で第一人者として知られる日本薬粧研究家・鄭世彬氏をアドバイザーに迎えました鄭氏は2012年から2026年までに著書18冊以上を発表し、代表作『藥妝美研購』シリーズは第13巻を数えるロングセラーです薬粧メーカー向けの個別設計マーケティング・ソリューションが2026年5月以降順次展開されます インバウンドマーケティング・PR領域を手がけるグローバル・デ