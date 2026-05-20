記事ポイント北海道帯広市の個室焼肉店「焼肉の虎」が開店5周年を記念した周年祭を2026年5月15日〜6月30日の期間限定で開催豊西牛・帯広牛を使った創業価格メニューや限定メニューが本店・木野店の2店舗で登場5月29日の「にくとらの日」はガラポン抽選会の内容がグレードアップ 北海道帯広市の個室焼肉店「焼肉の虎」が、開店5周年を迎えた記念イベントを開催中です。一度も冷凍していないチルド管理の肉にこだわる同店が、十