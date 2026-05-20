記事ポイント大友克洋氏が構想から約3年かけて描き下ろした銀座駅パブリックアートの原画をもとに、高精細ジークレー版画を限定250部で販売全250部に大友氏の直筆サインとエディションナンバーが入り、なくなり次第販売終了購入者には非売品の陶板レリーフパンフレットが進呈され、期間限定で送料無料キャンペーンを実施中 漫画家・映画監督として世界的に著名な大友克洋氏が、構想から約3年かけて描き下ろした東京メトロ日比