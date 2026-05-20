女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２１日に、第３９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）りん（見上愛）は医局を訪ね、千佳子（仲間由紀恵）の主治医・今井（古川雄大）にある相談をする。一方の直美（上坂樹里）はりんに頼まれた買い物帰りに、思わぬところで寛太（藤原季節）と再会する。「風、薫る