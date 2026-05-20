記事ポイント生コン車両ドラム内の品質をリアルタイム計測する日本初のシステムスランプロス予測で品質向上とロス削減、配車最適化にも対応国内ゼネコン11社との共同実験研究会で高い性能を確認済み 建設現場へ運搬される生コンクリートの品質を、車両走行中にリアルタイムで把握できるシステムが建設業界で注目を集めています。GNN Machinery Japanが展開する「スマートアジテーター(R)」は、アジテーター車ドラム内のスラン