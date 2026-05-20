ラグビー・ＮＴＴリーグワン２０２５―２６のプレーオフ（ＰＯ）は２３日、秩父宮ラグビー場で東京ＳＧ―ＢＲ東京による準々決勝から幕を開ける。リーグワン初のＰＯ進出を決めたＢＲ東京は、前身のトップリーグ（ＴＬ）を通じて初の４強入りを目指す。チームの攻撃のタクトを振るのは、ＳＯ中楠一期。２７年Ｗ杯オーストラリア大会に向けても期待される司令塔だ。今季は得点ランク２位と躍進。充実のシーズンを過ごす２５歳が、