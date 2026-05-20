記事ポイント5月22〜24日、天王洲アイルWHAT CAFEで国分北海道が3日間出展北海道白いレモンサワー・コーヒー焼酎がそれぞれ1杯550円（税込）で提供レトルトカレーなどオリジナル商品の物販も実施、入場無料 東京・天王洲アイルで開催される「天王洲キャナルフェス2026春夏」に、国分北海道がヤマト運輸と共同で出展します。2026年5月22日（金）から5月24日（日）の3日間、WHAT CAFEのブースで北海道の食品と酒類が提供されま