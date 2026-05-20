プロ野球「マイナビオールスターゲーム２０２６」の開催要項が２０日、発表された。今年は７月２８日の第１戦が東京ドーム、同２９日の第２戦が富山市民球場で行われる。２１日に始まるファン投票の要項も発表され、各球団の各部門のノミネート選手も発表された。投票はノミネート以外の選手にも可能。各部門で最も票の多かった１選手がファン投票選出での球宴出場が決まる。巨人の「ノミネート選手」は以下の通り。【先発