江蘇省常熟市の屋外大型スクリーン前で、雨の中「蘇超」の試合を観戦する大勢のサポーター。（５月２日撮影、常熟＝新華社配信）【新華社南京5月20日】中国江蘇省常州市民の余傑（よ・けつ）さんは1〜5日の労働節（メーデー）連休に、家族旅行で同省南京市を訪れ、人気沸騰中のアマチュアサッカーリーグ「蘇超」の試合を観戦した。これは余さんにとって素晴らしい体験になったという。余さん一家のような体験をした家族は、決