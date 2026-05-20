プロボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）が17日までに自身のSNSを更新。新幹線でのエピソードが話題を呼んでいる。「新幹線に乗りました 隣の方が80歳のお婆さんで京都から横浜へ 誕生日を祝ってもらうらしいです」と書き出した那須川。「若い頃の話とか現在の話まで沢山話しました あっという間の時間で携帯も触らずでした」と振り返った。「先にお婆さんが降りるのでキャリーケースを下ろしてあげたら