お笑いコンビ「土佐兄弟」ゆうき（31）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲスト出演。ネタ作りの難しさについて語った。ゲストに対するイメージとして、フリーアナウンサーの神田愛花から「SNSでのリサーチを欠かさないっぽい」との指摘に、「まぁ…」と迷いながらも丸の札を出したゆうき。「言うて、僕らが“学校あるある”でバズったのは7年前」と振り返った。そして番組ロケなどで高校を訪れると、タ