昭和を代表する歌姫・美空ひばりのダブルミリオンヒット曲「川の流れのように」が「2026年JASRAC賞」の銀賞（第2位）を初受賞し、20日に都内で行われた贈呈式で氷川きよし（48）が同曲を歌唱した。25年度の分配実績を表彰した。89年の発売から36年の“ブランク”をへての初受賞は過去に例がない。長男でひばりプロダクション社長の加藤和也氏（54）は「美空ひばりは生前、若い人たちに（歌を）聞いてもらうことを願っていたので