近年、美容家電やヘアケアプロダクトは、単なる“機能”だけでは語られなくなっています。髪を乾かす、整える、スタイリングする──。その日常的な行為そのものを、どれだけ高揚感のある時間へ変換できるか。いまビューティブランドに求められているのは、“美容体験”そのものをデザインする視点なのかもしれません。photo by ©FASHION HEADLINE美容ブランド ReFa は、旗艦店「ReFa GINZA」にて、新プロジェクト「ReFa BEAU