新潟大賞典で４着だったドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）がレース後に右前脚球節部の第一指骨剥離骨折をしていたことが５月２０日、判明した。全治３か月以上、もしくは６か月以上の診断を受ける見込み。この日、社台グループオーナーズが、ホームページ上で発表した。Ｇ１・３勝馬・レガレイラの半兄である同馬はこれまで重賞には８度挑戦。３走前のアメリカＪＣＣまで４戦連続２着と、惜敗が続