千葉ロッテマリーンズは20日、日本生命セ・パ交流戦2026、阪神との第2戦となる5月30日（ZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始）の観戦チケットが完売となったと発表した。チケット完売は3月27日の開幕戦、4月5日のソフトバンク戦に続いて今季3度目。