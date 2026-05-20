映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（２２日公開）のジャパンプレミアが１９日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われ、主人公・マンダロリアンを演じたペドロ・パスカルとジョン・ファヴロー監督が登壇した。日本のスター・ウォーズアンバサダーを務める元Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰで俳優・中島裕翔がも登場。「皆さんスター・ウォーズが映画館に帰ってきました！素敵な冒険に連れてってくれる