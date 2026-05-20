◆Ｕ―１５ヴィーナスリーグ東日本ガールズ５−４インフィニティＪｒ（５月１０日・田ケ谷サンスポーツランド野球場）東日本ブロックの各チームに所属する女子選手でチームを構成する東日本ガールズが初戦を迎え、逆転勝利で好スタートを切った。５回２死満塁から新加入の勝未依奈（２年）が３点適時三塁打を放ち、この回だけで４点差を逆転。投げては３投手の継投で１点差を守り切った。チームは１７日、ジャイアンツタウンス