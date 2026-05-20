◇ナ・リーグドジャース5−4パドレス（2026年5月19日サンディエゴ）ドジャースのアレックス・コール外野手（31）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦で9回に代走で出場。決勝のホームを踏み、チームの首位奪還に貢献した。4−4の9回1死からマンシーが四球を選んで出塁すると、代走で出場。続くパヘスの打席で1ストライクからの2球目、二塁に向けてスタートを切ったが、相手守護神・ミラーがプレートを外したため