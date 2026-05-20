19日、参議院法務委員会において、立憲民主党の石橋通宏議員が平口洋法務大臣に対し、日本の難民受け入れ体制と、在留手続き手数料の大幅引き上げ（上限10万円、永住許可30万円）がもたらす影響について激しい追及を行った。【映像】「はぁ！？」の瞬間（実際の様子）石橋議員は、今回の手数料引き上げにより、就労が許可されず収入や財産のない難民申請中の人々が重大な影響を受けると指摘。更新のたびに高額な費用を課されれ