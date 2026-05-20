元メジャーリーガーの松坂大輔（45）、元サッカー女子日本代表の澤穂希（47）、タレントの辻希美（38）が20日、都内で行われた『暑熱対策サミット2026』に登壇。司会を務めたフリーアナウンサーの上重聡（46）が、高校時代のライバルだった松坂から無茶ぶりされる場面があった。【動画】松坂大輔&澤穂希、ストラックアウトでさすがの腕前を披露！辻希美＆上重聡アナも緊急参戦？近年、記録的な酷暑の常態化が進み、4月には