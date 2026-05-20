神戸は20日、神戸市西区のいぶきの森競技場で公開トレーニングを行った。前節・長崎戦はPK戦で敗れたものの首位争いをする名古屋がC大阪に大敗。PK戦負けで得た勝ち点1がモノを言い、逆転で西地区首位に浮上した。23日の敵地・福岡戦で90分以内に勝てば首位が確定。レギュレーション上、来季のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）プレーオフ出場が確定する。大一番を前に不退転の決意を口にしたのはFW武藤嘉紀だ。「