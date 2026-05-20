タレントでモデルのユージ（38）が、19日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）にVTR出演。MCの千鳥が、ユージの“華麗なる一族”に驚く一幕があった。今回の番組では、「イクメンパパ相席」と題し、イクメンパパとして知られるタレントがロケを行うことに。福岡県北九州市の小倉のロケにユージが登場すると、VTRを見ていたノブ（46）が「イクメンかどうかも知らなかったし、あとJOYかどうかも分かんない