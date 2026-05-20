エプソムＣ２着のステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）が、次戦で安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）を予定していることが分かった。社台グループオーナーズが２０日、発表した。同馬は前走後、放牧先の福島県・ノーザンファーム天栄で調整されており、２２日に美浦トレセンに帰厩予定。帰厩後の感触が良ければ、安田記念に向かいたいとしている。前走で６戦ぶりに馬