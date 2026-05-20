『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が5月15日に放送され、世の中の音を表す「擬音語」について、ピッタリの文字がないかを探求する様子が描かれた。【映像】おならを“新”擬音語にする様子（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「擬音語の常識を