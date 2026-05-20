ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が20日、インスタグラムを更新。近影をアップした。竹中アナは「おはよう今日は華華天国担当日やたたたたたたたーーーーーリスナーさんに会えるるるるるるるーーーーー」とラジオ番組出演を告知し、近影を披露した。竹中アナは白いトップスにロングスカート姿。上から着崩した浴衣を、アウターのように羽織っている。この投稿にフォロワーからは「とっても綺麗です」「粋」「デカイ」