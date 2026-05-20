「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・指定練習日」（２０日、蒲生ゴルフ倶楽部＝パー７２）ディフェンディングチャンピオンの清水大成（２７）＝ロピア＝が練習終了後、取材に応じ２連覇への意気込みを語った。昨年の同大会で初優勝し、今季はそれ以上の成績を目指していた矢先の、国内開幕直前に出場していた試合で、左手首を負傷。回復を図りつつ、東建ホームメイトカップに出場する予定だったが、火