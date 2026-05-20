古川琴音（29）、中村蒼（35）、伊藤万理華（30）が20日、都内のNHKで、出演する夜ドラ「ミッドナイトタクシー」（毎週月曜日午後10時45分）が、6月1日から放送を開始するのを前に会見した。主演の古川が演じるタクシードライバー、蘭象子（あららぎ・しょうこ）を中心に、乗客らとの「ちょっと不思議なヒューマンストーリー」との物語。全32話で毎回のようにゲスト俳優が、主に乗客として出演する。古川は「撮影の2カ月の間に、30