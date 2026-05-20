ジェジュンが、約7か月ぶりとなる日本での新曲リリースを発表した。5月20日、ジェジュンが率いるiNKODEエンターテインメントは公式SNSを通じて、日本でリリースされる新デジタルシングル『OASIS』のイメージ画像とティザー映像を公開し、5月27日に発売することを発表した。【画像】ジェジュン、“精子”凍結を告白今回の新曲は、昨年10月にリリースされた日本アルバム『Rhapsody』以来、約7か月ぶりの日本作品となる。（写真提供＝