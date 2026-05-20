焼肉チェーン「牛角」は、5月20日から6月24日までの期間限定で「牛角元気祭り」割引キャンペーンを実施する。キャンペーンでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマにしたメニューやドリンクなど全14品を特別価格で提供する。今回のキャンペーンでは、「アサヒスーパードライ 中」を税込209円、「ハイボール」や「牛角無糖レモンサワー」などを税込319円で提供するほか、「スタミナWガーリックカルビ」や「黒シビ豚ホルモン」などの