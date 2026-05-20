元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ」に出演。西武が首位であることよりも今は大切なことを解説した。5月以降では4年ぶりの首位に立った。それでも辻氏は「チームの誰に聞いたって“何言ってんですか始まったばかりですよ”ってしか言わないよ」と笑った。大事なのは常にAクラスで上位と接戦を繰り広げながら9月に入る頃に優勝争いが出来ていることだという。それまでは目前の1勝より日々の“戦