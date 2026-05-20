台湾の頼清徳総統は、アメリカのトランプ大統領に「武器購入の継続を希望する」と伝えたいと明らかにしました。【映像】頼総統、就任2年の記者会見の様子頼清徳総統「米軍からの武器購入は台湾の安全だけでなく、台湾海峡の平和と安定に必要な手段だ。私たちは購入の継続を希望する」頼総統は20日、就任2年の記者会見で、中国本土が統一を掲げ圧力を強める中、防衛予算の増額を目指すと表明しました。「脅威が以前にも増して深