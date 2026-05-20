日本郵便の元社員が東京都内の運送業者に便宜を図った見返りに賄賂を受け取ったとして逮捕されました。【映像】米田容疑者らの様子日本郵便東京支社の元社員・米田伸之容疑者（37）はおととしと去年、東京・板橋区内の運送会社に便宜を図った見返りに賄賂を受け取った収賄の疑いがもたれています。運送会社の代表取締役・西村光一容疑者（56）と会計担当・橋本英孝容疑者（64）は贈賄の疑いで逮捕されました。捜査関係者に