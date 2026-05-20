2025年1月、岡山市保健所（岡山市北区）に収容されていた妊娠中の母犬・すずちゃんが、6匹の子犬を出産しました。母子そろって岡山市を拠点に犬猫の保護・譲渡活動を行う『一般社団法人ALL AS ONE（オール アズ ワン）』に引き出されましたが、シズちゃんと名付けられた子犬だけが母乳を飲む力が弱く、入退院を繰り返すことに。【写真】ママのおっぱいを飲む力が弱かった子犬（右端）「スポイトでミルクをあげても体重は280〜300