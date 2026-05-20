俳優の市村正親さんと篠原涼子さんの息子で、俳優でアーティストの市村優汰さんがTikTokを更新。篠原さんも映り込む、親子自撮り動画を披露している。【写真】「めちゃくちゃママ似」篠原涼子さんの息子公開された動画では、大きめの黒縁メガネと鼻ピアスが印象的な優汰さんの隣で、黒い帽子の篠原さんがほほ笑む姿が収められている。篠原さんのリラックスした表情に、ネット上で注目が集まっている。SNSでは「似てるなって