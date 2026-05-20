「夜中、枕元に現れた息子が抱えてた」…そんな一文とともに投稿された動画が、見る人の心を温かくしています。【動画】連れてこられたばかり、おとなしい子猫たち投稿したのは、Instagramユーザー「けいちゃん⌇お家大好き51歳母」さん。家族と猫との暮らしを発信する中で起きた、思いがけない出来事でした。「洗濯ネットを見た瞬間にピンときた」深夜の出来事その出来事が起きたのは、日付が変わるころ。寝室で休んでいたけ