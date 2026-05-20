今日は5月20日、「520」の中国語の発音が「愛してる」に似ていることから、中国ではこの日は愛を伝える日とされます。この日を前に、全国の生花市場では活況が続いています。全国の重要な生花取引市場として、雲南省昆明市では花の販売が年に一度のピークを迎えており、バラやユリなどの人気のある品種は販売量も価格も上昇しています。昆明市花卉（かき）オークション取引センターは2日前の18日からにぎわいを増しています。生花