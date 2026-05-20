NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟!』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら5月17日に放送された第十九回「過去からの刺客」では、織田家の後継をめぐる重要な場面が描かれました。この日、ドラマに初登場した織田信忠、信孝、信澄を演じる3人の俳優に大きな注目が集まっています。＊以下第十九回のネタバレを含み