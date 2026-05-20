シャコタン・ハミタイに違法マフラー日本国内の公道を走行する全てのクルマは、「道路運送車両の保安基準」で定められた安全・環境に関する基準を満たす必要があります。この保安基準に適合しないよう装置の取り付けや取り外し、改造などを行った状態は「不正改造」と呼ばれます。不正改造は、単に基準をクリアしないだけでなく、周囲の交通や近隣住民に迷惑をかけ、時には重大な危険をもたらす可能性を内包しています。【画像