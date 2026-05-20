国内最大の化粧品口コミサイト「＠cosme」は、5月20日（水）に、「＠cosmeベストコスメアワード2026上半期新作ベストコスメ／2026下半期トレンド予測」を開催。「＠cosmeベストコスメアワード2026上半期新作ベストコスメ」の総合大賞を「d プログラム」の「モイストケアローションEX」が受賞、上位10位に乾燥対策アイテムが多数ランクインする結果となった。【写真】「2026上半期新作ベストコスメ」TOP10一覧■物価高の中“値下