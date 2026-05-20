夏に川崎フロンターレからイングランドの名門トッテナムに移籍した高井幸大にとって、ヨーロッパでの１年目は苦難のシーズンとなった。ボルシアMGにレンタル移籍してからも、ピッチに立つ機会は限られた。プレミアリーグ開幕前に負傷で戦列離脱を余儀なくされた高井は、トッテナムで試合メンバーに名を連ねること１回にとどまり、冬のマーケットでレンタル移籍。ドイツでの武者修行に臨んだが、やはりフィジカルの問題に悩まさ