大手飲料メーカーの関係者が県庁を訪れ、県産茶葉100％の紅茶のペットボトル飲料を塩田知事にPRしました。塩田知事を訪ねたのは、大手飲料メーカー、アサヒ飲料の関係者です。県産の茶葉を100％使った和の紅茶を4年前から販売していて、県と連携してその魅力を発信する取り組みを行っています。４月にパッケージをリニューアルし、塩田知事に紹介しました。（塩田知事）「あっいい香りが