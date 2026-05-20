女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のインスタグラムが20日までに更新され、直美にまつわる「新たな展開」について投稿した。同番組は「夕凪という女郎と間違えらえた直美。気になって声をかけてきた男性を追うと、そこには寛太が」「寛太は何を？このシーンの見逃し配信は #NHKONE で」とコメントし、20日に放送された第38話の終盤シ