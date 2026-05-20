大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」で、新作イベント『知らない人とやってみる▽平和的まくら投げ大会』（※▽＝ハートマーク）が、6月13日・14日に開催されることが決まった。【画像】話題になった…大人が“ムダに没頭する”どろだんごづくりイベント大人の“どろだんごづくり”イベントがキャンセル待ち1000人超の話題となった「ムダ満喫CLUB」による企画。「平和的まくら投げ大会」は、大人が平和的に本気で戦う