今年3月、大分市のアミューズメントパーク駐輪場で原付バイクなどを盗んだ疑いで、市内に住むアルバイト従業員の少年（17）が5月20日に逮捕されました。警察は知人の男子高校生（17）にも任意で話を聞いています。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、市内に住むアルバイト従業員の少年（17）です。 少年は3月9日午後1時半ごろ、別府市に住む男子高校生（17）と共謀して、大分市のアミューズメントパーク駐輪