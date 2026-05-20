「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・指定練習日」（２０日、蒲生ゴルフ倶楽部＝パー７２）昨シーズン限りでレギュラーツアーからの撤退を表明していた谷口徹（５８）＝フリー＝が、半年ぶりに懐かしいフィールドに戻ってきた。今大会は、火曜日に行われるプロアマ戦にシニアプロも呼ばれる。その一人に入っていたが「どうせプロアマ出るなら、試合にも」と、過去１０年の同大会歴代優勝者の権利を行使し