大阪大の公式キャラクター「ワニ博士」が、新たな飛躍を遂げている。昨年、ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文（しもん）・特別栄誉教授の記者会見に“同席”して世界中で話題となり、新たな「ゆるバージョン」誕生にもつながった。公式キャラ就任から１２年、活躍の場を広げている。（内田郁恵）独特の容姿「日常使いになじまない」４月２０日、リラックスしたワニ博士の姿を描いた「ゆるワニ博士」グッズの第１弾とな