今年３月末に、「女性ホルモンがほぼなくなってる」と検査で判明したこと、婦人科の病気を明かしたタレント・鈴木紗理奈（４８）が１９日、「大人の思春期」についてＳＮＳで触れた。インスタグラムのストーリーズで、「なんか色々いい感じ予定通りじゃないのは体重ポニテですっきり見えてるけど今５３ｋｇ大人の思春期つら」とつづった。鈴木は３月末のストーリーズで「わたし、子宮腺筋症という病気で、その症状