米NVIDIAは5月18日（現地時間）、同社サポートページ内で製品に存在していた脆弱性について情報を開示した。WindowsやLinuxでも影響する脆弱性が存在していた。NVIDIA製GPUドライバに存在していた脆弱性が公開中。最新バージョンでは解消済み、要アップデートGeForce、NVIDIA RTX、Quadro、NVS、Teslaなど幅広い製品において、WindowsとLinuxの両方に影響する脆弱性が存在していたというもの。サービス拒否、権限のエスカレーショ