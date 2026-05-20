アサヒグループ食品は5月18日、フリーズドライ食品ブランド「アマノフーズ」が提案する夏の新メニューの発表会を開催した。今年の夏に向けた新提案として打ち出したのが、フリーズドライのみそ汁を氷で冷やしてご飯にかける「氷おみそ汁丼」だ。氷おみそ汁丼夏はみそ汁の購入が減る傾向に。背景にある食の課題マーケティング二部の安達聡志氏は、夏場に即席みそ汁の消費が落ちる現状を解説。同社の調査によると、5〜8月の購入率は