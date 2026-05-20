オリックスは、宮城大弥投手（２４）が米国の病院で左肘内側側副じん帯再建術を受けたことを発表した。プロ７年目の今季は４月９日のロッテ戦（京セラドーム大阪）で左肘の違和感を訴え、６回途中で緊急降板。翌１０日に大阪市内の病院で、左肘内側側副じん帯損傷と診断を受けた。離脱後は大阪・舞洲でリハビリに励み、並行して複数の病院で精密検査。すでに米国で手術を受けた山下と同様、従来のトミー・ジョン手術より早い１